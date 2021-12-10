Утверждены правила льготного кредитования для резидентов СЭЗ в Крыму

С 2022 года резиденты СЭЗ в Крыму смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов Фото: "КП" Архив

Кабмин утвердил правила льготного кредитования для резидентов свободной экономической зоны в Крыму. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Льготная ставка будет равна разнице между процентной ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой Центрального банка РФ на дату заключения договора. Допустимая сумма кредита - от 10 миллионов рублей до 5 миллиардов рублей. При этом объем инвестиций в проект должен составлять не менее 30 миллионов рублей.

Кредит предназначен для резидентов СЭЗ, которые заняты в приоритетных направлениях для республики: растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий и так далее. Также в списке – строительство зданий и инженерных сооружений, предоставление социальных услуг, деятельность в сфере образования и здравоохранения и другое.

Позже полный список банков, которые получат право выдавать льготный кредит, будет утвержден специальной комиссией.

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