Специалист рассказала, как в Крыму борются с коррупцией

Зарема Аблякимова. Фото: Крымская газета

В Международный день борьбы с коррупцией начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета по противодействию коррупции РК Зарема Аблякимова рассказала, как бороться со взяточничеством и незаконными подарками.

- Противодействие коррупции состоит из трех элементов. Первый – профилактика коррупционных правонарушений, устранение вероятных причин, - приводит Крымская газета слова эксперта.

По ее словам, общество должно иметь соответствующее отношение к коррупции - негативное. Формировать это отношение могут как СМИ, общественные организации, политические партии, так и простые граждане. А поводом для проверки может стать не только набравшая популярность новость в интернете, но и обращение любого человека.

- Второй элемент – борьба с коррупцией. Это когда правонарушения выявлены и включаются в деятельность правоохранительные органы. Они возбуждают дела, расследуют преступления, - цитирует издание Аблякимову.

Есть еще третий элемент – минимизация и ликвидация последствий коррупционных нарушений. В Крыму такие практики применяют регулярно.

Уточняется, что за девять месяцев в РК Следком возбудил 242 уголовных дела в сфере коррупции. Более 50% из-за взяток, в основном по фактам дачи взятки и посредничества.

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