В частном жилом доме в Евпатории взорвался газ

Пострадавшего в результате взрыва газового баллона мужчину доставили в больницу. Фото: Архив КП.

В одном из частных жилых домов в Евпатории произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России в Крыму. По данным ведомства, взрыв произошел в пятницу вечером, в результате чего был травмирован мужчина.

- В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь,- сообщили в пресс-службе Следкома.

По словам очевидцев, в результате взрыва обрушился потолок в летней кухне. Мужчину извлеки из-под завалов.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причины взрыва, а также степень причиненного вреда здоровью потерпевшего. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50