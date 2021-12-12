В Симферополе и Севастополе 13 декабря отключат электричество

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останутся без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Рубцова, 40-44а (чет), 35-45 (нечет)

ул. Федотова, 28-52 (чет), 17, 21

ул. Смирнова, 14-18 (чет), 17, 19

ул. Терлецкого, 2-12 (чет), 1-15 (нечет)

ул. 51-й Армии, 54, 58, 58а, 58б

ул. Федько, 55

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Орлиное: ул. Вишневая 2-46(чет),50,24-а,42-а,46-а, 1-35(нечет),47, 1-а,4,35-а,37-а,37-б,43-а, 43-в,45-а, ул. Рассветная 4-8(чет),12, 14; ул. Рябиновая 2-26(чет),12-а, 1-25(нечет),29-31(нечет),37; ул. Степная 2-4(чет),12-14(чет), 1-15 (нечет); ул. Ивана Пахомова 8, 15; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.405, уч.441, ул. Интернациональная 2-14(чет), 1-17(нечет); ул. Широкая 2,6,10-12(чет),16-20(чет),24, ул. Кедровая 11, ул. Строительная 2-6(чет),10-14(чет), 7-9(нечет)

село Подгорное: ул. Полярная 6-а, 1-а,1-д,5-а,1-5(нечет),9,13-17(нечет),21; ул. Прохладная 2-14 (чет),7; ул. Подводников 4, 5-7(нечет); ул. Весенняя 2-а,12-а,2-6(чет),12, 1; ул. Садовая кад.468, 7-а, 9-а,1-3(нечет),7-9(нечет),13,кад.401,кад.467; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.314, ул. Уютная 8-16(чет),28, 1-а,1-б,3-11(нечет); ул. Привольная 14-16(чет),20, 3-19(нечет)

с 9.00 до 17.00

пос.1 отд. с/х Зол. балка: ул. Лазурная 2-30,1-27

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