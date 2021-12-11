В Симферополе отроется выставка ко Дню освобождения Кубы

Фидель Кастро. Фото: "Википедия"

В Симферополе 16 декабря в 13.00 откроется крупная выставка ко Дню освобождения Кубы. Об этом сообщила руководитель Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой, заместитель председателя Совмина - министр финансов РК Ирина Кивико.

На крупной экспозиции будет представлено около сотни фотографий о Кубе, почтовые открытки с видами острова Свободы, книги и фотоальбомы. Мероприятие состоится в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко.

- Экспозиция будет посвящена Дню освобождения Кубы и победе кубинской революции 1 января 1959 года, когда свободолюбивый кубинский народ поддержал Фиделя Кастро и его сторонников в борьбе против диктатуры ставленника США Фульхенсио Батисты, - пояснила Кивико.

На выставке можно будет увидеть фотографии, посвященные дружбе первого космонавта Земли Юрия Гагарина и Фиделя Кастро. Также будут представлены снимки посещения лидером Кубы СССР. Выставка будет работать до середины января 2022 года.

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