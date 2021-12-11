«Прямая линия» врио министра здравоохранения РК состоится 13 декабря

Врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский проведет «Прямую линию» с жителями республики. Фото: Минздрав РК

Время проведения «Прямой линии» врио министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского изменилось. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, теперь она состоится с 14.00 до 18.00 часов 13 декабря.

Жители республики могут обратиться к врио министра по вопросам относительно сферы здравоохранения в Крыму. Звонки будут приниматься в порядке очереди. Обращаться необходимо по номеру +7 978 402-90-90.

В ходе обращения следует указать фамилию, имя, отчество, а также адрес проживания и контактные данные для осуществления обратной связи, в случае если проблемный вопрос требует времени для его решения.

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