Скульптуру Царской семьи в Ливадии перевезут на закрытую территорию

Из-за скандала, разразившегося в соцсетях, памятник решили спрятать подальше от недоброжелателей. Фото: Подслушано Ялта/VK

Принято решение перевезти на новое место скульптуру Царской семьи, которая в настоящий момент находится в крымском поселке Ливадия. Исполнение автора крымчане не оценили, в результате в соцсетях на инсталляцию обрушился шкал негативных комментариев.

- 11 декабря состоится переезд памятника на закрытую территорию. Такое решение приняли в целях безопасности. В соцсетях негатив – поэтому решили переместить, - рассказал корреспонденту «Крым 24» один из инициаторов установки памятника Андрей Крупин.

Уточняется, что инсталляция установлена на частной территории санатория «Ливадия», недалеко от памятника «Большой тройке» - Рузвельту, Черчиллю и Сталину. Поэтому отношения памятник к Ливадийскому дворцу-музею не имеет.

Как пояснил директор Крымского отделения общества «Царьград» Владимир Шпатков, художник изобразил простреленные пулями крылья ангела, которые закрывают царскую семью.

По словам Андрея Крупина, чтобы собрать необходимую сумму и воплотить идею в жизнь, он вместе со скульптором Юрием Майоровым продавал мороженое.

- Многие благодарят за создание такого памятника. Конечно, будут и те, кто критикует. Ливадию царская семья очень любила, и я задался вопросом: почему там нет памятника. Понятно, что критика будет – у каждого свое мнение. Красота в глазах смотрящего, - приводит СМИ слова Крупина.

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