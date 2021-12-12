Помогает подписывать документы: В мэрии Симферополя показали кота-чиновника

Фото: Максим Балахонов/ Facebook

В администрации Симферополя показали необычного сотрудника. Кот Феликс выполняет функции охранника. Иногда усатый даже помогает чиновникам подписывать документы, написал на своей странице на Facebook первый замглавы администрации Симферополя Максим Балахонов.

- Он один из главных сотрудников в администрации Симферополя – не пропустит в здание ни одного человека без документов и соблюдения противоковидных мер, – отметил чиновник.

По его словам, Феликс помогает чиновникам уже три года, ему нравится такая жизнь. Сотрудники говорят, что котик очень коммуникабельный и отзывчивый кот.

Котик три года живет чиновничьей жизнью. Фото: Максим Балахонов/Facebook

- Узнав, что после посещения ярмарок я заехал на работу подписать документы, Феликс с радостью вызвался мне помочь, – рассказал Балахонов про усатого сотрудника.

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