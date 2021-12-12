Около Керчи машина опрокинулась в кювет

ДТП случилось в час ночи Фото: Архив "КП"

Около Керчи в ночь на 12 декабря машина слетела в кювет. Несколько человек пострадали, сообщили КП-Крым очевидцы происшествия.

ДТП произошло в час ночи на повороте в поселок Героевское, что находится на берегу Керченского пролива. Водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась.

Известно, что пострадал водитель машины и двое пассажиров – два парня и девушка. У пострадавших ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.

Удар был таким сильным, что пострадали три человека Фото: архив "КП"

По предварительным данным, пассажиры и водитель были в состоянии алкогольного опьянения.

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