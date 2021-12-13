Туристы смогут вернуть до 20% от стоимости отдыха в Крыму в 2022 году

Туристы получат кешбэк за отдых в Крыму в 2022 году. Фото: пресс-служба Минтуризма РК

В рамках реализации программы доступных путешествий по России следующем году потратят 5 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Минтуризма РК.

Пятый этап продаж стартует уже 18 января 2022 года, он продлится до 12 апреля. Также в следующем году запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября.

- Республика традиционно в лидерах по числу бронирований, и мы рады приветствовать новый этап «туристического кешбэка». Уверен, что к программе подключится еще больше качественных классифицированных объектов размещения, что позволит турбизнесу уверенней войти в высокий курортный сезон 2022 года, - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Условия все те же: при оплате банковской картой МИР, путешественнику вернется на счет 20% от стоимости тура или проживания, максимальная сумма – 20 тысяч рублей. Одой и той же картой можно оплатить неограниченное количество туров в любой регион.

С начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовались порядка 1,7 миллиона россиян, которые потратили на проживание в местах размещения больше 34 миллиардов рублей. Всего путешественники получили 6,7 миллиарда рублей в виде кэшбэка.

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