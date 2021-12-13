В Крыму развернули полевой лагерь для военных учений в зимний период

Военные развернули автономный полевой лагерь в Крыму Фото: Минобороны РФ/ ВКонтакте

На полигоне в Крыму военные развернули полевой лагерь для проведения военных учений в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Для проведения тренировочных мероприятий зимой лагеря были развернуты также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Северной Осетии. Участники будут проживать в комфортных условиях во время полевых выходов и учений.

Уточняется, что комплекс полностью автономен. Внутри есть кухня, прачечная, душевые и туалеты. Кроме того, в помещениях установили кондиционеры и обогреватели.

- Таким образом, бытовые условия военнослужащих на учениях ничем не уступают условиям в местах постоянной дислокации, - говорится в сообщении.

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