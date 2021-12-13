За пять лет зарплаты в Крыму выросли на 10 тысяч

В 2016 году средняя зарплата на полуострове составляла 24140 рублей Фото: Архив "КП"

За последние пять лет зарплаты в Крыму увеличились на 10 тысяч, сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымстата.

В 2016 году средняя зарплата на полуострове составляла 24140 рублей, а в 2020 году увеличилась до 34181 рубля.

- По данным федеральных статистических наблюдений по статистике труда среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу ограничений Республики Крым в 2020 году составила 34 181 рубль. В течение последних пяти лет наблюдается тенденция к увеличению средней номинальной заработной платы с 24140 рублей за 2016 год до 34181 рубля за 2020. На 41,6%, - говорится в ответе на запрос.

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