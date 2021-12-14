«Нужны солдаты»: Крымчан приглашают на съемки сериала «Катюша»

Сериал «Катюша» снимают на ЮБК. Фото: Фото: Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

На Южном берегу Крыма начались съемки очередного фильма.

- С 17 декабря стартует Ялтинский блок сериала «Катюша». Нужны солдаты! Съемки в Гаспре. Основное место действия – улица, - такое сообщение появилось в соцсети.

Нужны актеры массовых сцен. Фото: скриншот паблика Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

Автор поста четко обозначил требования к желающим попробовать себя в киноискусстве:

- Только мужчины от 18 до 55 лет. Короткие виски и затылок, без бороды - гладковыбритые либо только усы.

Съемки с участием актеров массовых сцен запланированы на 17, 18, 19 и 20 декабря.

Действия фильма, судя по названию и фотографии с киноплощадки, разворачиваются во время Великой Отечественной войны.

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