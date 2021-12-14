В Симферополе вандалы разрисовали окна кинотеатра «Космос»

На окнах у входа в здание появилось огромное граффити. Фото: Мария Поддубная/Facebook

Жителям Симферополя пришлось не по душе очередное творчество уличных художников. На этот раз хулиганы разрисовали окна здания кинотеатра «Космос», который находится на улице Гагарина. Вид огромных несуразных граффити возмутил горожан.

- Я очень расстроилась, когда вандалы разрисовали наш новенький вход в подвал. И тут вдруг такое на кинотеатре «Космос», который встречает гостей по дороге из аэропорта на ЮБК, - цитирует КИА жительницу крымской столицы.

В настоящее время кинотеатр не работает. Уже в 2020 году здание имело унылый, невзрачный вид: отбитая со стен штукатурка, побитый кафель, разбитые стекла на ступеньках, а внутри - пусто.

Кинотеатр "Космос" в 2020 году. Фото: "Википедия"

Справка: Кинотеатр «Космос» был построен в Симферополе в 1967 году. Спустя годы было решено провести реконструкцию обветшалого здания, к которой приступили в 2000-х годах. Спустя еще пару лет специалисты архитектурной мастерской «qbarchitecture» спроектировали современный «Концерт-Холл Космос» на месте кинотеатра. Правда, проект остался без должного внимания. В 2015 году на площади перед кинотеатром появились памятники летчику-космонавту Юрию Гагарину и конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву.

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