Для школьных занятий в одну смену Крыму не хватает 18 новых школ

Задача - ликвидировать вторую смену.
Фото: Никита ПОЛЬКО
В Крыму для перевода школьных занятий в одну смену необходимо построить 18 новых школ. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
- Во вторую смену у нас обучается около 20 тысяч детей, - уточнила она. - Мы рассчитали, что необходимо строительство еще 18 школ на 13,5 тысячи мест.
По словам министра, земельные участки для строительства школ есть. В том числе - для 6 школ в Симферополе, где во вторую смену учатся 9 тысяч детей. Строительство запланировано в новых микрорайонах.
Еще 4 школы планируется построить в пригороде столицы, 2 школы в Ялте. Остальные в сельских районах республики.
Общая смета строительства составит 20,6 миллиарда рублей. Источник финансирования не определен.
По поручению президента РФ, до конца 2024 года все школьники должны обучатся в одну смену.
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