Пострадавшие от потопа школы Керчи и Ялты отремонтируют за два года

На 16 школ в Керчи из резервного фонда выделено 130 миллионов Фото: Надежда ДАЦЮК

Пострадавшие этим летом от потопа школы Керчи начали восстанавливать в этом году и продолжат в следующем. Ялтинские школьники ждут финансирования следующего года.

- На 16 школ в Керчи из резервного фонда выделено 130 миллионов рублей, - сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик. - Эти деньги нужно освоить в сжатый срок.

Только после этого в следующем году на ремонт 18 школ Ялты и 8 Керчи поступит еще 828 миллионов. По словам министра, чтобы восстановить учебные здания требуется «весомый ресурс профессиональных строительных организаций».

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