В Симферополе запланировано более 80 новогодних мероприятий по всему городу

В Симферополе на новогодние праздники планируют провести более 80 мероприятий Фото: Архив "КП"

В Симферополе в период зимних праздников планируют провести не менее 80 тематических мероприятий, которые пройдут в скверах и парках города.

- В этом году впервые Новый год мы распространили на большую территорию, так как у нас много новых скверов. Это, к примеру, сквер Ветан, обновленная площадь Куйбышева, сквер улицы Балаклавской, обновленная площадь дворца культуры, парк Грэс, - сообщил в эфире «Радио Крым» замглавы местной администрации Ислям Усеинов.

По его словам, эти места украсят тематическими инсталляциями, а также будут проводить там театрализованные детские представления. Такой территориальный разброс связан с непростой эпидемиологической обстановкой. Чтобы избежать массового скопления людей, локаций для проведения праздничный мероприятий будет больше.

Кроме представлений, молодую публику будут развлекать множеством конкурсов. Сюрпризом на таких мероприятиях станет неожиданное появление главного волшебного персонажа зимы - Деда Мороза.

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