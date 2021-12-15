Бахчисарай возглавил топ-10 популярных направлений отдыха в горах

Бахчисарай привлекает отдыхающих красивыми горными пейзажами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони за 2021 год, узнали, где россияне чаще всего отдыхали в горах.

Выяснилось, что самые востребованные направления - Крым, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды.

Рейтинг возглавил Бахчисарай, где и горы есть, и Черное море не так далеко. К тому же много исторических мест, таких как древние пещерные города.

Топ-10 популярных направлений отдыха в горах по итогам 2021 года (средние траты в рублях на аренду жилья в сутки на одного человека):

Бахчисарай, 1076

Кисловодск, 1932

Екатеринбург, 2402,5

Красная Поляна, 2285

Шерегеш, 1328

Красноярск, 1978

Абзаково, 1053

Чемал, 1106

Домбай, 1102

Кировск, 1315

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