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Общество15 декабря 2021 11:25

Администрация Симферополя переедет на новый сайт

Старый уже устарел
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Администраци Симферополя обновит свой сайт

Администраци Симферополя обновит свой сайт

Фото: архив "КП"

Администрация Симферополя с 20 декабря запустит в работу новый сайт. Об этом сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов.

- С понедельника запускаем новый сайт, - отметил он. - На старом было много не актуальной информации.

Среди прочего новая интернет-платформа будет отражать данные очередности ремонта городских улиц с указанием сроков и очередности. По словам Демидова, жители всех 1125 улиц найдут актуальные данные по своим адресам.

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