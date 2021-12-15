Администрация Симферополя переедет на новый сайт

Администраци Симферополя обновит свой сайт Фото: архив "КП"

Администрация Симферополя с 20 декабря запустит в работу новый сайт. Об этом сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов.

- С понедельника запускаем новый сайт, - отметил он. - На старом было много не актуальной информации.

Среди прочего новая интернет-платформа будет отражать данные очередности ремонта городских улиц с указанием сроков и очередности. По словам Демидова, жители всех 1125 улиц найдут актуальные данные по своим адресам.

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