В Симферополе без уборки осталась каждая пятая улица

Больше всего мусора в посадках рядом с жилыми микрорайонами Фото: Архив "КП"

В Симферополе без уборки остаются около 2 тысяч га общественных территорий. Об этом сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец

- 2 тысячи га ни за кем не закреплены, - подчеркнул он. - Подлежат санитарной очистке порядке 10 тысяч га. Они должны быть закреплены за ответственными лицами или штатными дворниками.

К концу года власти города выделили 25 миллионов рублей, что хватило на очистку в авральном режиме общественных пространств. Тем не менее, городские территории остаются замусоренными. В МУП «Город» работают 250 дворников при потребности в 500.

В этой ситуации двориков ежедневно перебрасывают на разные участки.

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