Симферополю нужно полмиллиарда рублей на чистоту и зеленые газоны

Уборка улиц обойдется в полмиллиарда рублей Фото: Архив "КП"

Симферополю нужно не менее 500 миллионов рублей на регулярную уборку и озеленение территорий. Об этом сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов.

- В бюджете на санитарную очистку заложено 292 миллиона рублей и 200 миллионов мы перераспределим по итогам этого года, - отметил он.

С конца февраля МЬУ «Город» начнет дополнительный набор дворников. Сейчас на городских территориях работает 250 человек, тогда как потребность составляет 516 человек. При этом дополнительно для уборки и вывоза мусора будут привлекать сторонние организации по аутсорсингу.

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