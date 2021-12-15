Судимый хореограф из крымского дома культуры попался на хранении конопли

Фото: Архив "КП"

В крымском селе Маленькое хореограф из местного дома культуры в очередной раз привлек внимание полиции. В 2016 году его судили за езду в пьяном виде, а спустя пять лет заподозрили в употреблении наркотиков.

Как удалось выяснить КП-Крым, подозрения силовиков оправдались. В своем доме мужчина выращивал и хранил марихуану. Во время обыска у крымчанина нашли 200 граммов конопли.

Полицейским мужчина признался, что якобы дикорастущий куст марихуаны он нашел на своем участке и сорвал для личного употребления, а никак не не продажу.

Теперь эти показания придется проверять. Ведь минувшей весной работник сферы культуры даже получил благодарственное письмо за активное участие и яркий номер в творческом марафоне, посвященном 76-летию Великой Победы.

А пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что пять лет назад гражданин уже был судим за пьяную езду на автомобиле.

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