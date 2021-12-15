Из общественного туалета на плато Ай-Петри воры вынесли девять унитазов

Из туалета вынесли девять унитазов Фото: Архив "КП"

На знаменитом плато Ай-Петри, что расположено в южной части крымского полуострова, неизвестные преступники ограбили общественный туалет.

Как удалось выяснить КП-Крым, за те два дня, что владельца горного клозета не было на рабочем месте, злоумышленники спустили вниз девять унитазов, четыре писсуара, пять раковин, два зеркала, четыре емкости и два комплекта счетчиков посетителей.

Заметив пропажу, 49-летний житель Ялты незамедлительно вызвал к себе на высоту полицию.

Осмотрев помещение, правоохранители нашли два следа орудия взлома туалетной двери и след обуви преступников. Однако установить личность и поймать негодяев пока не удалось.

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