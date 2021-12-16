Стоимость проезда на городском транспорте в Крыму хотят поднять на 3 рубля

Тариф не отвечает затратам Фото: Никита ПОЛЬКО

Ассоциация автоперевозчиков Крыма и Минтранс РК предлагают повысить стоимость проезда на городских маршрутах до 20 рублей при безналичном расчете и до 25 рублей наличными. Об этом сегодня сообщил вице-президент ассоциации Зиновий Лудчак.

- Тариф не отвечает затратам, - подчеркнул он. - Ситуация тяжелая, цена на топливо за два года выросла на 10%, на запчасти и ГСМ - на 30%.

Фактическая себестоимость перевозки одного пассажира составляет 29 рублей. Однако резкий скачок стоимости проезда вызовет негативную реакцию. При незначительном повышении для пассажиров транспортники рассчитывают получить дополнительную помощь от государства в виде льготных кредитов и компенсации недополученных доходов от запрета на перевозку льготников.

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