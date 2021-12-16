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Происшествия16 декабря 2021 12:53

Бухгалтер украла у симферопольских студентов 11 миллионов рублей

Около 6 лет некоторые обучающиеся не получали полноразмерные выплаты
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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За хищение 11 миллионов рублей бывшего бухгалтера ждет три года колонии

За хищение 11 миллионов рублей бывшего бухгалтера ждет три года колонии

Фото: Архив "КП"

В Симферополе бухгалтер одного из образовательных учреждений приговорена к трем годам лишения свободы за хищение 11 миллионов рублей, предназначенных для выплат студентам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура РК.

С июля 2016 года по февраль 2021 года женщина при начислении стипендий, материальной помощи и компенсаций за питание некоторым студентам присваивала часть средств себе. Накопив таким образом более 11 миллионов рублей, обвиняемая решила побаловать себя покупкой нового авто.

- Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение), частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), - говорится в сообщении.

Кроме наказания в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, суд обязал нарушительницу выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

- В соответствии с положениями части 1 статьи 82 УК РФ назначенное наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, подсудимая лишена на один год права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с их материальным обеспечением. Приговор в законную силу не вступил.

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