Общественная палата Крыма просит снять мораторий на проезд 60+

Граждане 60+ составляют половину пассажиров в общественном транспорте Фото: Архив "КП"

Совет Общественной палаты Крыма будет рекомендовать главе региона снять мораторий на проезд 60+. Об этом сообщил председатель ОПК Александр Форманчук.

- Мы будем рекомендовать главе республики снять ограничения на проезд 60+, - подчеркнул он. - Не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения эпидемии эта мера тоже утратила сегодня остроту.

Совет ОПК одобрил повышение стоимости проезда в пассажирском городском транспорте до 20 рублей при безналичном расчете и до 25 рублей - наличными. При этом со стороны перевозчиков должны быть гарантии улучшения качества перевозок, чистоты в салонах, вежливости водителей и соблюдения расписания, особенно в вечернее время. Отдельно прописана рекомендация соблюдать температурный режим: не ниже 13 градусов в салоне зимой и не выше 25-ти летом.

Решение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте остается за республиканским Госкомитетом по ценам и тарифам.

Действующий тариф позволяет перевозчикам получать 15-17 рублей по безналичному расчету за одну поездку и 20–22 рубля наличными.

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