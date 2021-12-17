МЧС Крыма предупредило о снегопадах и сильном ветре 17 и 18 декабря

Спасатели просят без необходимости не выходить в море Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Крымские спасатели предупредили о надвигающейся непогоде 17 и 18 декабря. В пресс-службе министерства отметили, что силы и средства МЧС готовы к решению возможных чрезвычайных ситуаций.

- 17 декабря, и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15- 20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с, - уточнили в МЧС Республики Крым.

Из-за ухудшения погоды возможны аварии на сетях, связанные с повреждением линий связи, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Спасатели просят владельцев судов следить за изменением погодных условий и отложить выход в открытое море, а альпинистов и путешественников отложить поход в горы и леса.

Если возникла опасная ситуация и вам нужна помощь, необходимо позвонить сотрудникам МЧС по номерам: 112 или 101.

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