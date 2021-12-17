Глава крымского Роспотребнадзора поддержала введение сертификатов здоровья

При это соблюдение всех социальных норм безопасности является обязательным Фото: "КП" Архив

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская поддержала федеральный законопроект о введении сертификата здоровья. По мнению главного санитарного врача по Крыму и Севастополю, он будет регулировать интересы тех людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, но в статистику не попали.

- Данный законопроект я просила поддержать на заседаниях Общественной палаты РК и Президиума Госсовета республики. Что касается сроков, то я уверена, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится, то пролонгировать ограничительные меры не будет необходимости, - отметила Пеньковская.

Главный санитарный врач подчеркнула, что общая ситуация будет складываться из того, как будут вакцинироваться жители и соблюдаться меры безопасности. Пеньковская напомнила, что это необходимо, чтобы защитить здоровье крымчан.

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская также поддержала введение сертификатов здоровья. По ее словам, есть много людей, который переболели коронавирусной инфекцией, но диагноз им в итоге не был поставлен.

Член общественной палаты Анастасия Гридчина, комментируя проект о введении в России сертификата здоровья, подчеркнула, что этот документ поможет разрядить ситуацию и снизить накал эмоций после введения QR-кодов.

- Законопроект о введении такого сертификата возник своевременно. Я убеждена, что нужно минимизировать те ограничения, которые будут влечь за собой нарушение прав граждан. Для Крыма и нашей страны в целом, введение данной меры окажется положительным и эффективным опытом, - уверена Гридчина.

Напомним, в первом чтении Госдума России приняла законопроект, который предусматривает введение в России сертификата здоровья. Его получить есть возможность у всех россиян: тем, кто переболел бессимптомно или получил укол иностранной вакциной. При этом уровень титра антител учитываться не будет. Закон временный и будет действовать до июня 2022 года.

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