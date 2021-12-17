В Крыму оценили перспективу федерального законопроекта о местной власти

Местное самоуправление будет распространяться на городские и муниципальные округа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Общественной палаты Крыма, политолог Денис Батурин прокомментировал законопроект о местной власти, который внесли в Госдуму. По мнению эксперта, эта модель поможет настроить структуру обязанностей и упростит взаимодействие с людьми, другими городами и регионами.

Батурин считает, что законопроект актуален в текущих реалиях, но высшее руководство осознает, что реформа, созданная на скорую руку, приведет к сбоям в управлении и хаосу.

- Поэтому актуальность подчеркивается поэтапным подходом к реформе, конечной датой которой, согласно законопроекту, станет 1 января 2028 года. Именно к этому времени должна быть введена одноуровневая организация МСУ, а именно - упразднение поселкового уровня самоуправления, - уверен Денис Батурин.

По мнению политолога, будущий закон нужно воспринимать как важную составляющую закона о публичной власти в субъектах РФ. Его Совет Федераций одобрил 15 декабря.

Одноуровневую систему организации местного самоуправления планируют начать реализовывать в России с января 2023 года. Согласно реформе, местное самоуправление будет распространяться на городские и муниципальные округа и на внутригородские территории в городах федерального значения.

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