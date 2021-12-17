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Экономика17 декабря 2021 10:06

Картофель в Крыму с начала года подорожал на 50%

Импорт овоща в Россию сократился из-за неурожайного года
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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2021 год был не самым урожайным во всем мире, поэтому цены на овощи сильно выросли

2021 год был не самым урожайным во всем мире, поэтому цены на овощи сильно выросли

Фото: Архив "КП"

В начала 2021 года в Крыму заметно выросли цены на некоторые продукты, однако больше всего подорожал картофель. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал министр промышленной политики Крыма Александр Трянов.

По его словам, в целом «борщевой набор» стал дороже. С предпринимателями, которые неоправданно завышают цены, ведется постоянная борьба, которая дает кое-какие результаты - стоимость некоторых овощей удалось снизить.

- Но, безусловно, в общем и целом продуктовая корзина сильно подорожала, и это тенденция не только страны, во всем мире это происходит. Сильнее всего поднялся в цене, по сравнению с прошлым годом, картофель, - заметил Трянов.

В связи с тем, что 2021 год выдался не самым урожайным как в России, так и во всем мире, цена на картофель выросла на 50%. Страны, которые раньше являлись главными поставщиками этого овоща, в настоящее время не поставляют его в РФ, так как это не выгодно. В свою очередь картофель на крымских ранках из Брянска, Курска и Кирова гораздо доступнее, чем выращенный на полуострове, даже с учетом затрат на логистику.

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