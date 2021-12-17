Картофель в Крыму с начала года подорожал на 50%

2021 год был не самым урожайным во всем мире, поэтому цены на овощи сильно выросли Фото: Архив "КП"

В начала 2021 года в Крыму заметно выросли цены на некоторые продукты, однако больше всего подорожал картофель. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал министр промышленной политики Крыма Александр Трянов.

По его словам, в целом «борщевой набор» стал дороже. С предпринимателями, которые неоправданно завышают цены, ведется постоянная борьба, которая дает кое-какие результаты - стоимость некоторых овощей удалось снизить.

- Но, безусловно, в общем и целом продуктовая корзина сильно подорожала, и это тенденция не только страны, во всем мире это происходит. Сильнее всего поднялся в цене, по сравнению с прошлым годом, картофель, - заметил Трянов.

В связи с тем, что 2021 год выдался не самым урожайным как в России, так и во всем мире, цена на картофель выросла на 50%. Страны, которые раньше являлись главными поставщиками этого овоща, в настоящее время не поставляют его в РФ, так как это не выгодно. В свою очередь картофель на крымских ранках из Брянска, Курска и Кирова гораздо доступнее, чем выращенный на полуострове, даже с учетом затрат на логистику.

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