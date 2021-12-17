Семейный тематический парк «Дримвуд» запустит Почту Деда Мороза

Семейный тематический парк «Дримвуд» запускает с 19 декабря Почту Деда Мороза

Семейный тематический парк «Дримвуд» запускает с 19 декабря Почту Деда Мороза. Официальное открытие запланировано у главных новогодних елок в Ялте и Симферополе. В Севастополе почта также откроется в течение нескольких дней.

Чудеса и волшебство - то, чего все дети так ждут перед каждыми зимними праздниками. В этот раз не только юные крымчане, но взрослые смогут получить ответ с ценным подарком на свое письмо от рождественского дарителя - Деда мороза.

Кроме того, на территории парка «Дримвуд» будет установлен домик Деда Мороза, на фоне которого можно сделать красочные кадры на память. Дети получат возможность рассказать волшебному персонажу о своих мечтах и получить подарок.

Более подробная информация о том, как организовать встречу ребенка с настоящим Дедом Морозом можно получить на сайте семейного тематического парка «Дримвуд».

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