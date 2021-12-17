В Крыму ОМОН «Беркут» получил новый стояночный комплекс для техники

В церемонии открытия стояночного комплекса принял участие глава республики. Фото: Сергей Аксенов/VK

Новая стоянка для военной техники теперь появилась у крымского ОМОН «Беркут» управления Росгвардии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который принял участие в торжественной церемонии ее открытия.

Крымский ОМОН «Беркут» получил новый стояночный комплекс для военной техники. Фото: Сергей Аксенов/VK

- Со своей стороны правительство Республики Крым окажет всю необходимую поддержку людям, которые выполняют свой долг во благо республики и всей Российской Федерации, - сообщил глава республики.

Он отметил, что это хорошее событие для Крыма. По его словам, подразделения Росгвардии в республике обеспечиваются всем необходимым для несения службы.

В состав стояночного комплекса также вошли контрольно-транспортный пункт, участок слесарно-механических работ, склады и пункты обслуживания техники.

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