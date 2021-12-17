В соцсетях раскритиковали интерьер нового зала регистраций керченского ЗАГСа

Вопрос ремонта в помещении ЗАГСа в Керчи решался с 2017 года. Фото: Администрация Керчи

В Керченском ЗАГСе открыли новый зал регистрации бракосочетаний. Вопрос обустройства зала решался в 2017 года, когда городскому ЗАГСу были переданы помещения бывшего банка по улице Свердлова, сообщает пресс-служба администрации.

- Благодаря Министерству юстиции республики Крым был выполнен ремонт, на третьем этаже обустроен зал торжеств, аналога которому нет в Крыму, - сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, слова которого приводит пресс-служба.

Новый зал включает в себя просторный холл для ожидания, комнату жениха и невесты и сам зал для торжественных событий.

Пользователи соцсетей посчитали мебель в новом зале устаревшей. Фото: Администрация Керчи

Однако отремонтированное помещение вызвало шквал критики в соцсетях. Пользователи назвали мебель в новом зале ЗАГСА «устаревшей», а инсталляцию в виде зонтиков «безвкусицей».

- Кошмар! К чему зонты, мебель уцелевшая после потопа доисторических времён,- возмутилась керчанка.

Зонтики вызвали вопросы у женской аудитории соцсетей. Фото: Администрация Керчи

Власти Керчи уверены, что новый зал придаст торжественности и незабываемости бракосочетаниям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50