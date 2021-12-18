В Крыму проходит региональный отбор на «Танковый биатлон»

Отборочный этап проходит на Ангарском полигоне

В Крыму экипажи танковых подразделений начали подготовку к участию в «Танковом биатлоне». Лучшие из лучших представят региональный армейский корпус на окружных соревнованиях.

- В ходе состязаний на полигоне «Ангарский» экипажи танка Т-72Б3 проводят стрельбы по движущимся и появляющимся мишеням на различных дистанциях, а также в скоростном прохождении маршрута с естественными и искусственными препятствиями, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

После первого этапа военнослужащих ждет борьба за право попасть в команду Южного военного округа для участия во всеармейском этапе АрМИ-2022. В отборе участвуют более 500 военнослужащих соединений Черноморского флота, а также подразделений, дислоцированных в Крыму.

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