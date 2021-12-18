В лобовом столкновении под Бахчисараем погибла женщина

Погибшей было 27 лет. Фото: Крым 24

В аварии под Бахчисараем погибла молодая женщина. За рулем автомобиля был ее муж.

ДТП произошло вечером в пятницу на автодороге Береговое-Бахчисарай. По данным правоохранителей, на полном ходу в «Ладу» врезался «Mercedes», 32-летний водитель которого вылетел на встречную. Отечественный автомобиль разворотило и выбросило за пределы проезжей части. Пассажир погибла на месте, водителя отвезли на «скорой». Обоих из искореженного кузова доставали спасатели.

В социальных сетях пишут, что погибшая работала учителем в школе села Табачное. У нее осталась 4-летняя дочь.

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