Как преобразился Детский парк Симферополя к новогодним праздникам

В Детском парке работает новогодняя почта Деда мороза. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Детский парк - одно из мест в Симферополе, к новогоднему украшению которого подошли с особой заботой и вниманием. Какие необычные локации появились в парке, рассказал руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» Роман Филипенко.

На ели красуются игрушки, выполненные руками юных симферопольцев. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Он напомнил, что в парке установили и украсили 11-метровую елку, которая в вечернее время радует как маленьких, так и взрослых посетителей своим сиянием.

С наступление сумерек новогоднее древо выглядит эффектнее. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Также оборудована фотозона, где каждый желающий может сделать памятный праздничный кадр. Еще с предыдущих лет всем полюбился светящийся мишка и игрушки «смешарики». В этом году решили не нарушать традицию. Экспозиции уже радуют маленьких симферопольцев.

Персонажей известного мультфильма решили установить и в этом году. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В ближайшее время «смешарики» также будут «сиять» и радовать гостей парка. Прогулка в украшенном и светящимся парке становится интереснее, приятнее, создает праздничное новогоднее настроение.

Обаятельные круглые герои особенно полюбились гостям парка. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Кроме того, каждый маленький житель города может оставить свое письмо с новогодним желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик. В конце декабря работники учреждения - помощники Деда Мороза - бережно соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки в Великий Устюг, - поделился Роман Филипенко.

В городе Великий Устюг устроили официальную резиденцию волшебника, куда отправляются все детские письма. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По прогнозу много снега не предвидится, но ощущение скорого Нового года создают специально установленные декорации.

Снега в городе нет, но атмосферное зимнее фото можно сделать на фоне специальных декораций. Фото: МБУК "Парки столицы"

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