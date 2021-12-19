Сниженные цены на электричество в Крыму компенсируют из счет федерального бюджета

Кабмин поможет Крыму компенсировать выпавшие доходы от низких тарифов на электричество Фото: Архив "КП"

Власти РФ приняли проект распоряжения, согласно которому из резервного фонда будут выделены деньги на предоставление субсидий Крыму за сниженные цены на электричество. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поясняется, что это позволит компенсировать недополученные доходы из-за установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии ниже экономически обоснованного уровня. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

- О выделении Минэнерго России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в РК, выпадающих доходов, образованных в 2021 году вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, - говорится в сообщении.

Для жителей Крыма дифференцированные тарифы на электроэнергию и газ сохранены.

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