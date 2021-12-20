В Крыму изменили расписание электричек на 24 и 25 декабря

Расписание изменится временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании предупредили, что из-за путевых работ по станции Севастополь изменяется расписание движения электричек. Гостям и жителям Крымского полуострова, которые пользуются услугами железной дороги нужно быть внимательными, чтобы не попасть впросак.

Корректировки внесены в маршруты, которые проходят по участку «Инкерман-1 – Севастополь».

В связи с производством путевых работ по станции Севастополь изменяется расписание движения пригородных поездов.Фото: скрин ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Из-за ремонтных работ для комфортного обслуживания клиентов будут задействовать даже автобусы, на которых пассажиров придется проделать часть пути.

В период низкого туристического сезона, который приходится на зимний период, железнодорожники стараются привести путевое хозяйство в идеальный порядок, чтобы летом не возникало никаких проблем.

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