В Судаке нашли огромный особняк беглого экс-вице-премьера Крыма

Бывший глава администрации Судака и экс-вице-премьер Крыма Владимир Серов Фото: "КП" Архив

В Крыму нашли огромный особняк бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, которого на днях задержали в Краснодарском крае. Как передает РЕН.ТВ, трехэтажный особняк чиновник построил в Судаке.

Аренду на земельный участок, на котором находится строение, Серов получил в 2017 году. Срок договоренностей истечет лишь к 2056 году.

По словам рабочих, сейчас в доме живут жена и дети бывшего крымского вице-премьера. Кстати, именно в этом особняке в 2019 году силовики проводили обыски, когда и возбудили уголовное дело против Серова.

Напомним, Владимир Серов был главой администрации Судака, а после занимал должность вице-премьера крымского правительства, курирующего топливную сферу. Он ушел в отставку в 2018 году, а следственные действия в отношении госслужащего начались через год. Серова объявили в розыск в апреле 2019 года. Силовики подозревали его в посредничестве во взяточничестве. Бывшему вице-премьеру грозило около 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Задержать беглого крымского чиновника удалось в декабре 2021 года в Краснодарском крае. По некоторым данным, 20 декабря он прибудет в Симферополь.

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