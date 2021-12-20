Девятиклассник из Феодосии решил прокатить друзей и попал в аварию

Авария произошла на дороге Феодосия-Орджоникидзе. Фото: пресс-службе МВД по РК

На автомобильной дороге Феодосия-Орджоникидзе произошла авария с участием несовершеннолетних. В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что машиной управлял девятиклассник одной из феодосийских школ.

По данным правоохранителей, парень ехал на машине Toyota Corolla вечером. Он не рассчитал скорость, с которой двигался автомобиль и на правостороннем закруглении дороги выехал за пределы проезжей части. Машину занесло, и она врезалась в дерево.

Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Фото: пресс-служба МВД по РК

- Помимо 16-летнего водителя в машине находились несовершеннолетние пассажиры 13,14, и 15 лет. В результате ДТП пассажиры получили различные телесные повреждения и были госпитализированы, - уточнили в пресс-службе МВД по республике Крым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Выяснилось, что феодосийский школьник до этого не попадал в поле зрения правоохранителей. Мальчик рассказал, что пока мамы не было дома, он без ее разрешения взял ключи и от машины, чтобы покатать своих друзей.

Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности. Данные о водителе, феодосийском школьнике, передали в муниципальную комиссию по делам детей. Возможно, молодого человека поставят на профилактический учет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50