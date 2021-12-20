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Общество20 декабря 2021 10:01

Для детей-сирот из Симферополя закупили 16 квартир

Своей очереди на получения жилья ждут полтысячи человек
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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По дому для сирот снова корректируется документация

По дому для сирот снова корректируется документация

Фото: "КП" Архив

Администрация Симферополя закупила 16 квартир для детей-сирот. Всего до конца 2021 года власти должны закупить 33 жилых помещений, уточнили «КП-Крым» в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Семь жилых помещений находятся в процессе оформления, до конца года точно завершим. По оставшимся 10 сделаем все, чтобы закупить, - подчеркнули в администрации.

По данным пресс-службы, стоимость одной квартиры – 5 миллионов рублей. Торги симферопольские власти проводят с мая. Несколько раз из бюджета выделялись дополнительные средства для повышения закупочной цены, так как ни от кого не поступало заявок.

Всего своей очереди на получение квартир в Симферополе ждут полтысячи детей-сирот. В этом году жилье должны получить 33 человека.

Напомним, в Симферополе продолжается строительство многоквартирного дома для сирот. Сейчас проект находится на стадии корректировки проектно-сметной документации.

- После внесения изменений в бюджет будет выделено финансирование на завершение строительно-монтажных работ по объекту. Следующий этап — выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию. Плановая дата, согласно дорожной карте, июнь 2022 года, - уточнили в администрации.

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