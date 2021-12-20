Охранник крымского ТЦ не пропустил «скорую» на парковку

Скриншот из видео. Фото: ВКонтакте/Черный список Симферополь

Охранник торгового центра «ЦУМ» в Симферополе не пропустил на парковку машину скорой медицинской помощи. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях и СМИ.

Очевидцы произошедшего рассказали, что врачи были вынуждены пешком идти к человеку, которому потребовалась экстренная помощь. При этом сам охранник, по словам людей, долго «доставал» водителя «скорой помощи».

- Через какое-то время врачи привели женщину и увезли её в больницу! Надеюсь с ней всё хорошо. Вот такое происходит с врачами скорой помощи! - пожаловались очевидцы.

Видео с места происшествия и пост в социальных собрали десятки гневных комментариев. Подписчики недоумевают, как так можно поступать с врачами и с человеком, которому срочно понадобилась помощь специалистов:

- Вообще, за воспрепятствование законной деятельности медицинских сотрудников путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному нынче полагается преследование по уголовной статье, - написал Денис Ч.

- Охранники возомнили из себя богов в последнее время! - возмутилась Айше А.

В администрации торгового центра сообщили, что ни парковка, ни шлагбаум не имеют отношения к магазину. Выяснилось, что ответственна за этот участок администрация города, где обещали провести проверку, пишет Lenta.ru.

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