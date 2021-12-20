Как крымчан обманывают при покупке красной икры к Новому году

Перед покупкой икры по сказочной цене стоит детально изучить этикетку с составом Фото: Архив "КП"

Жители Крыма активно готовятся к Новому году и заранее планируют блюда, которые будут украшать стол. Традиционно в перечне продуктов праздничного застолья и красная икра, возросшим спросом на которую, как правило, пользуются недобросовестные коммерсанты.

Так, на прилавках местных супермаркетов появилась крупная партия «лососевой икры» по заманчивым ценам. К сожалению, не все знают, как отличить настоящий деликатес от имитации. В результате - испорченное настроение и выброшенные на ветер деньги.

Имитацию, как правило, делают из раствора водорослей и рыбного бульона, а после добавления красителей и ароматизаторов продукт от эталона можно отличить только после дегустации. Производители уже наловчились имитировать даже «глазок», который раньше был отличительной чертой натуральной икры. Своим горьким опытом крымчане делятся в соцсетях.

- Говорят же, бесплатный сыр в мышеловке! То, что оказалось в баночке, икрой лососевой русской зернистой назвать нельзя, - рассказал о своем приобретении подписчик, опубликовав фото продукта.

Маленькую баночку «лососевой икры» крымчанин приобрел за 170 рублей в Симферополе. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

В 95-граммовой баночке за 170 рублей оказались переработанные водоросли, что и указано на этикетке состава. Среди комментаторов нашлись и те, кто справедливо заметил: если килограмм натуральной лососевой икры стоит около пяти тысяч рублей, то 95 граммов никак не может стоить 170 рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50