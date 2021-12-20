Снег и гололед: в Крыму на 4 дня объявили штормовое предупреждение

Температура воздуха резко снизится до -15 градусов Фото: Александра Тимощенко

В Крыму с 20 по 24 декабря объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных осадках, мокром снеге, гололеде и порывах ветра до 25 метрах в секунду.

В Крымском гидрометцентре уточнили, что похолодание связано с прохождением арктического холодного фронта.

- Днем 20 декабря, в течение суток 21 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с; 21-22 декабря порывы до 25 м/с, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Ночью 22, 23 и 24 декабря ожидается резкое похолодание до минус 10-15 градусов. Днем температура воздуха будет держаться на уровне 3-8 градусов мороза.

МЧС предупреждает, что во время непогоды вырастает вероятность аварий на сетях, подтопления придомовых территорий, нарушения движения на дорогах. Спасатели призывает соблюдать меры безопасность, ограничить выход в горы и леса, а водителям быть предельно осторожными на дорогах.

При возникновении опасных для жизни и здоровья ситуаций звонить по номерам: 101 и 112.

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