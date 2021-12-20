В супермаркетах Симферополя появились «корзины радости» для подарков детям

В Симферополе открыли «Корзины радости» для малообеспеченных семей

Перед новогодними праздниками в супермаркетах Симферополя «ПУД» появились «корзины радости», в которых каждый желающий может оставить сладкие подарки и другие сюрпризы для детей из малообеспеченных семей.

Несмотря на пандемию, из-за которой отменены массовые новогодние мероприятия, праздник можно подарить каждому маленькому жителю большой страны. Активисты акции #МыВместе призывают каждого гражданина быть добрее в преддверии зимнего волшебства и положить в «корзину радости» что-то, что сделает хотя бы одного ребенка счастливее.

Оставить в корзине можно что угодно. Это может быть шоколадная конфета или даже елочная игрушка. Наполненные тележки волонтеры доставят ребятам, семьи которых оказались в непростой жизненной ситуации.

«Корзины радости» находятся по адресам:

улица Гагарина, 21а;

проспект Победы, 243;

проспект Кирова, 78/1;

улица Бела Куна, 9а;

улица Ялтинская, 169;

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