В Крыму построят четыре новых объекта водоснабжения

Подрядчик, который будет выполнять работы, определен Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму появятся два новых водовода и такое же количество водозаборов. Распоряжение о проведении проектных и строительных работ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Определить общество с ограниченной ответственностью единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Строительство водовода от водозабора подземных вод «Вилино 3» с ценой контракта 130 миллионов 36 тысяч 500 рублей, - сказано в документе.

Проектировать и строить водозабор подземных вод «Вилино 3» будет эта же компания - ООО «Современные системы реновации». Цена контракта – почти 14 миллионов рублей.

Этот же подрядчик будет заниматься возведением водовода подземных вод «Чеботарка 3». Сумма контракта определена в 78,8 миллиона рублей. К последнему водоводу также построят водозабор, стоимость проекта и работ определена в 8 миллионов рублей.

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