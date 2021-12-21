Симферополь сковали «снежные» пробки

Холодный циклон накроет Крым до 24 декабря Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Утром во вторник, 21 декабря, Симферополь встал в «снежных» пробках. Приложение «Яндекс Карты» указывает на среднюю загруженность на дорогах, оценивая заторы в 6 баллов.

Сильнее всего движение затруднено на улицах: Киевской (р-н больницы Семашко), Проспект Победы, Шмидта, Ленина, Александра Невского, пр. Кирова (район Куйбышевского кольца), Севастопольской (р-н парка Шевченко), Балаклавской, Русской, Дмитрия Ульянова (на пересечении с улицей Севастопольской).

Также сложно проехать по адресам: переулок Русский, Московское шоссе (в районе кафе «Рыбацкая деревня»), улица Куйбышева, улица Глинки, улица Ялтинская (в районе автомобильной заправки Atan), улица Виноградная (село Дубки).

Автомобили стоят в пробках на Советском, Куйбышевском и Бородинском кольце (Объездная дорога на пересечении с улицей Проспект Победы).

Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать маршруты для объезда особо проблемных участков Симферополя.

Напомним, с 20 по 24 декабря на Крым обрушаются морозы до -15 градусов и сильные осадки: мокрый снег, возможен гололед. Синоптики и спасатели просят водителей быть предельно аккуратными во время движения.

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