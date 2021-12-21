В Ялте бесследно исчез 16-летний подросток

Роман Влахно. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Влахно Роман Витальевич, 16 лет (2005 года рождения), город Ялта, - сообщили крымские волонтеры.

Несовершеннолетний 19 декабря 2021 года ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор родные ничего не знают о его судьбе и очень волнуются.

Приметы подростка: 170 сантиметров, худощавый, карие глаза.

Волонтеры просят всех, кто видел парнишку или знает что-либо об его местонахождении, позвонить по телефонным номерам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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