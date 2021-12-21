До конца года откроют отремонтированную дорогу к селу Скворцово

Реконструкция трассы проводилась в рамках федеральной целевой программы. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Строители завершили реконструкцию дороги Симферополь-Мирное до крымского села Скворцово. Врио министра транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что объект примут в эксплуатацию до конца 2021 года

Протяженность отремонтированного участка трассы составляет 24,4 километра.

- Построены 4 транспортные развязки, 2 переезда в разных уровнях, 6 путепроводов и 3 надземных пешеходных перехода, - рассказал врио министра.

По словам помощника главы Крыма Станислава Грецкого, новая дорога станет своеобразным импульсом для развития отраслей северо-западной части Крыма.4

В Минтрансе добавили, что в следующем году планируется завершить строительство еще трех объектов дорожной сети. Проведут ремонт дорог Красногвардейское-Нижнегорский, Раздольное-Евпатория и участка Далекое-Знаменское-Песчаный карьер.

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