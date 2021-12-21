Археологи рассказали о находках в «Южном пригороде Херсонеса» за 2021 год

Фото: пресс-служба Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история»

Президент Союза музеев России Михаил Пиотровский назвал экспедицию в «Южном пригороде Херсонеса» центральным археологическим событием в России. На сегодня обработано полмиллиона артефактов, из которых 86 тысяч считаются потенциальным предметами музея.

- Громадная территория освободилась от использования, уже есть прекрасные результаты, и мы их хорошо знаем. Вещи раскапываются, одновременно это должно быть законсервировано, строится археологический кластер и идёт очень интересное взаимодействие с общественностью, с теми, кто строит парк, - отметил Пиотровский.

Археологи рассказали, что уже выполнено больше половины работ. Из всех артефактов, 60 объектов станут часть историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

- Среди отобранных для музеефикации объектов - мощная оборонительная стена, погребальные сооружения толос и героон (впервые обнаружены в Северном Причерноморье), печь для обжига известняка и другие объекты. Но большой вопрос, как именно обеспечить сохранность объекта: внутри здания или павильона, или под открытым небом; какие технологии, оборудование, сооружения, приемы использовать; как обеспечить доступ туристов и сделать объект интересным, - поделилась замдиректора музея-заповедника Татьяна Сарапулкина.

Справка

Территория Южного пригорода оставалась некрополем в средние века вплоть до X века. С X по XIII века Южный пригород, как и в самую раннюю эпоху, стал использоваться в хозяйственных целях.

На сегодняшний день найдено и научно обработано 571 460 артефактов, из которых на 86 090 предметов имеют музейное значение. Из них уже 12 000 находок передано в Херсонесский музей на постоянное хранение.

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